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Развожаев: от полотна панорамы "Оборона Севастополя" ничего не осталось - РИА Новости, 10.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 10.06.2026 (обновлено: 17:41 10.06.2026)
Развожаев: от полотна панорамы "Оборона Севастополя" ничего не осталось

Развожаев: полотно панорамы "Оборона Севастополя" не уцелело после атаки ВСУ

© Фото : РаZVожаев/MAXПоследствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
Последствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : РаZVожаев/MAX
Последствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ полностью уничтожили музей и панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
  • По словам губернатора города Михаила Развожаева, оцифрованные материалы позволят все воссоздать.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. ВСУ полностью уничтожили музей и панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Конечно, этого ничего не осталось, но все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде", — сказал он журналистам.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 3
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 3
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 3

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 3

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 3

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 3
Украинский БПЛА целенаправленно ударил по объекту культурного наследия сегодня ночью. Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. По словам Развожаева, его потушат в ближайшее время. Погибших и пострадавших нет.
Все исторические фрагменты панорамы остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954 году.
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
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1 из 3
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
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2 из 3
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
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1 из 3

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
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2 из 3

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
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3 из 3
МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, так же как и забыть. По его словам, такие атаки лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.
Музей-панорама Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на панораму "Оборона Севастополя"
Вчера, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествияСевастополь
 
 
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