Развожаев: от полотна панорамы "Оборона Севастополя" ничего не осталось

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ полностью уничтожили музей и панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".

По словам губернатора города Михаила Развожаева, оцифрованные материалы позволят все воссоздать.

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. ВСУ полностью уничтожили музей и панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Конечно, этого ничего не осталось, но все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде", — сказал он журналистам.

Украинский БПЛА целенаправленно ударил по объекту культурного наследия сегодня ночью. Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. По словам Развожаева, его потушат в ближайшее время. Погибших и пострадавших нет.

Все исторические фрагменты панорамы остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954 году.