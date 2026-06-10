Развожаев: от полотна панорамы "Оборона Севастополя" ничего не осталось

- ВСУ полностью уничтожили музей и панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
- По словам губернатора города Михаила Развожаева, оцифрованные материалы позволят все воссоздать.
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"