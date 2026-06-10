Депутат Госдумы назвал ВСУ варварами из-за удара по панораме в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ВСУ варварами из-за удара по музею-панораме в Севастополе.
- По словам депутата, атакой на музей ВСУ пытаются уничтожить историческую идентичность и символы военной славы России.
- В результате удара минувшей ночью пожару в музее был присвоен 4-й ранг, ситуация оказалась крайне сложной, однако погибших и пострадавших нет.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости назвал ВСУ варварами из-за удара по музею-панораме в Севастополе.
"Атаками на символы Севастополя враг пытается уничтожить нашу историческую идентичность и символы военной славы, ведь ВСУ в этом плане гордиться нечем. Наши памятные места пережили варварские бомбардировки в Великую Отечественную войну и были восстановлены. Они наша история, символы нашей веры, а что может быть сильнее веры? Но неверующим варварам из ВСУ этого не понять", - заявил РИА Новости Белик.
По его словам, вся история Севастополя - это мужество, а история Украины - череда подлостей и предательства.
"Они не осознают, что наша история - в сердцах и головах и, видимо, думают, что, повредив здание панорамы, сотрут ее из нашей памяти. Наверное считают - раз нет памятника, то про него забудут", - сказал депутат.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.