Исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" уцелели после атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В музее-панораме в Севастополе, атакованном ВСУ, находилось воссозданное полотно.
- Исторические фрагменты уцелели.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" остались целыми после атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в музее обороны города.
Шедевр Франца Рубо открыли в 1905 году. В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти 2/3 картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву. Позже панораму восстановили без использования этих фрагментов.
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
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© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
2 из 4
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
3 из 4
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
4 из 4
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
1 из 4
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
2 из 4
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
3 из 4
Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"
4 из 4
"Это полотно <...> воссоздавалось после проведенной масштабной реставрации. <...> Исторические фрагменты <...> уцелели" , — сказали в пресс-службе музея.
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