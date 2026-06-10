Исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" уцелели после атаки

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Краткий пересказ от РИА ИИ В музее-панораме в Севастополе, атакованном ВСУ, находилось воссозданное полотно.

Исторические фрагменты уцелели.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" остались целыми после атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в музее обороны города.

Шедевр Франца Рубо открыли в 1905 году. В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти 2/3 картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск , а затем доставили в Новосибирск Москву . Позже панораму восстановили без использования этих фрагментов.

"Это полотно <...> воссоздавалось после проведенной масштабной реставрации. <...> Исторические фрагменты <...> уцелели" , — сказали в пресс-службе музея.

В его фондах сейчас хранится 39 из них, остальные 47 — на территории других регионов.

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