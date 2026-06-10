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Исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" уцелели после атаки - РИА Новости, 10.06.2026
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10:24 10.06.2026 (обновлено: 14:55 10.06.2026)
Исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" уцелели после атаки

Исторические фрагменты панорамы Рубо "Оборона Севастополя" уцелели после атаки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее-панораме в Севастополе, атакованном ВСУ, находилось воссозданное полотно.
  • Исторические фрагменты уцелели.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" остались целыми после атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в музее обороны города.
Шедевр Франца Рубо открыли в 1905 году. В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти 2/3 картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву. Позже панораму восстановили без использования этих фрагментов.
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
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1 из 4
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
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3 из 4
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

Визит делегации французских депутатов в Севастополь

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Макс Ветров
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4 из 4

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
4 из 4
"Это полотно <...> воссоздавалось после проведенной масштабной реставрации. <...> Исторические фрагменты <...> уцелели" , — сказали в пресс-службе музея.
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