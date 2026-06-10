Глава Приамурья оценил восстановление объектов в Амвросиевском округе ДНР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июня – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход восстановления социальных объектов в подшефном региону Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики, сообщили в региональном правительстве.

"У нас с Амвросиевским округом хорошо выстроена партнерская работа. При поддержке амурских специалистов округ активно участвует в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", сразу несколько объектов будет по ней сделано", – приводятся в сообщении слова Орлова.

По его информации, в запланировано благоустройство улично-дорожной сети, создание скейтпарка для молодежи, ремонт фасадов исторических зданий и капитальное восстановление бассейна, проектную документацию на который уже подготовили.

В школе № 6 Амвросиевки при поддержке Амурской области открыли спортивную площадку для футбола, баскетбола и воркаута. В здании создали первую в ДНР "Точку роста", отремонтировали классы и закупили мебель. Спортзал модернизировали: появился скалодром и зал для самбо.

В сообщении отмечается, что на базе другой школы создают первый в округе ИТ-куб. В помещении заменяют систему отопления и устанавливают перегородки, заключен контракт на поставку оборудования. Центр цифрового образования позволит школьникам осваивать программирование и робототехнику, работы планируют завершить к началу учебного года.

Также губернатор осмотрел отремонтированную городскую площадь, которая превратилась в современное общественное пространство. Вокруг обновили фасады многоквартирных домов.

Всего в плане на 2026 год 19 мероприятий. Ремонт кровли и замена окон в детском саду, а также создание спортивной площадки у школы № 6 уже выполнены. Средняя техническая готовность остальных объектов — около 30%, говорится в сообщении.