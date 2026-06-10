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Глава Приамурья оценил восстановление объектов в Амвросиевском округе ДНР - РИА Новости, 10.06.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:13 10.06.2026
Глава Приамурья оценил восстановление объектов в Амвросиевском округе ДНР

Орлов оценил восстановление объектов в Амвросиевском округе ДНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июня – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход восстановления социальных объектов в подшефном региону Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики, сообщили в региональном правительстве.
"У нас с Амвросиевским округом хорошо выстроена партнерская работа. При поддержке амурских специалистов округ активно участвует в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", сразу несколько объектов будет по ней сделано", – приводятся в сообщении слова Орлова.
По его информации, в запланировано благоустройство улично-дорожной сети, создание скейтпарка для молодежи, ремонт фасадов исторических зданий и капитальное восстановление бассейна, проектную документацию на который уже подготовили.
В школе № 6 Амвросиевки при поддержке Амурской области открыли спортивную площадку для футбола, баскетбола и воркаута. В здании создали первую в ДНР "Точку роста", отремонтировали классы и закупили мебель. Спортзал модернизировали: появился скалодром и зал для самбо.
В сообщении отмечается, что на базе другой школы создают первый в округе ИТ-куб. В помещении заменяют систему отопления и устанавливают перегородки, заключен контракт на поставку оборудования. Центр цифрового образования позволит школьникам осваивать программирование и робототехнику, работы планируют завершить к началу учебного года.
Также губернатор осмотрел отремонтированную городскую площадь, которая превратилась в современное общественное пространство. Вокруг обновили фасады многоквартирных домов.
Всего в плане на 2026 год 19 мероприятий. Ремонт кровли и замена окон в детском саду, а также создание спортивной площадки у школы № 6 уже выполнены. Средняя техническая готовность остальных объектов — около 30%, говорится в сообщении.
По данным правительства, в округе заменили около одной тысячи точек уличного освещения, в этом году планируют осветить еще две улицы и перейти к работе в поселках. Губернатор обратил внимание на подготовку сетей ЖКХ и электроснабжения к новому отопительному сезону, добавили в правительстве.
 
Амурская областьАмвросиевкаВасилий Орлов (губернатор)Донецкая Народная Республика
 
 
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