В Псковской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Псковской области объявлена беспилотная опасность.
- Возможны перебои связи и интернета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Псковской области, сообщила РСЧС по региону.
"Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области. Возможны перебои связи и интернета", - говорится в канале "РСЧС Псковская область" на платформе "Макс".
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