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Небензя высказался об отписках секретариата ООН о провокации в Буче - РИА Новости, 10.06.2026
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19:57 10.06.2026 (обновлено: 20:09 10.06.2026)
Небензя высказался об отписках секретариата ООН о провокации в Буче

Небензя высказался об отписках секретариата ООН об украинской провокации в Буче

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит пытаться получить ответ ООН на письмо Лаврова по провокации в Буче.
  • По словам постпреда России при ООН Небензи, реакция Гуттереша на письмо по провокации в Буче не содержит ответов на поставленные вопросы.
ООН, 10 июн - РИА Новости. Россия продолжит пытаться получить ответ ООН на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по провокации в Буче, но иллюзий на этот счет нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил в среду, что РФ получила ответ от генсека ООН Антониу Гуттереша на письмо по провокации в Буче, который является "очередной отпиской" и не содержит ответа ни на один из вопросов.
"Мы продолжим стучаться в дверь. У меня нет иллюзий о неожиданном развороте на 180 градусов", - сказал он журналистам.
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ООНВ миреРоссияВасилий НебензяСергей ЛавровАнтониу ГуттерешБуча
 
 
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