Небензя высказался об отписках секретариата ООН о провокации в Буче

ООН, 10 июн - РИА Новости. Россия продолжит пытаться получить ответ ООН на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по провокации в Буче, но иллюзий на этот счет нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы продолжим стучаться в дверь. У меня нет иллюзий о неожиданном развороте на 180 градусов", - сказал он журналистам.