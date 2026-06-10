Небензя высказался об отписках секретариата ООН о провокации в Буче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит пытаться получить ответ ООН на письмо Лаврова по провокации в Буче.
- По словам постпреда России при ООН Небензи, реакция Гуттереша на письмо по провокации в Буче не содержит ответов на поставленные вопросы.
ООН, 10 июн - РИА Новости. Россия продолжит пытаться получить ответ ООН на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по провокации в Буче, но иллюзий на этот счет нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил в среду, что РФ получила ответ от генсека ООН Антониу Гуттереша на письмо по провокации в Буче, который является "очередной отпиской" и не содержит ответа ни на один из вопросов.
"Мы продолжим стучаться в дверь. У меня нет иллюзий о неожиданном развороте на 180 градусов", - сказал он журналистам.