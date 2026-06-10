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Гутерреш не ответил ни на один вопрос Лаврова о Буче, заявил Небензя - РИА Новости, 10.06.2026
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19:45 10.06.2026 (обновлено: 19:54 10.06.2026)
Гутерреш не ответил ни на один вопрос Лаврова о Буче, заявил Небензя

Небензя: Гутерреш не ответил ни на один вопрос Лаврова о Буче

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия получила ответ от Гуттереша на письмо Лаврова по Буче.
  • В ответе генсека ООН нет ответов ни на один из 12 поставленных вопросов, заявил постпред России при ООН Небензя.
ООН, 10 июн - РИА Новости. РФ получила ответ от генсека ООН Антониу Гуттереша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по Буче, там нет ответа ни на один из вопросов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
""Ни на какой вопрос не было ответа из 12 поставленных", - заявил журналистам Небензя.
Высокопоставленный дипломат назвал такой подход избирательным. "Это предвзятость. Это дискриминация, господин генеральный секретарь", - заявил он
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Вчера, 08:00
 
РоссияООНВасилий НебензяБучаВ миреСергей ЛавровАнтониу Гуттереш
 
 
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