Гутерреш не ответил ни на один вопрос Лаврова о Буче, заявил Небензя

ООН, 10 июн - РИА Новости. РФ получила ответ от генсека ООН Антониу Гуттереша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по Буче, там нет ответа ни на один из вопросов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.