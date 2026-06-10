В ООН заявили, что вынуждены забирать средства у голодных ради умирающих

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН испытывает значительные трудности с финансированием из-за кризиса на Ближнем Востоке, что привело к катастрофической ситуации с гуманитарной помощью, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау.