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В ООН заявили, что вынуждены забирать средства у голодных ради умирающих - РИА Новости, 10.06.2026
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09:56 10.06.2026 (обновлено: 14:03 10.06.2026)
В ООН заявили, что вынуждены забирать средства у голодных ради умирающих

ВПП ООН заявила, что из-за нехватки вынуждена забирать у голодных ради умирающих

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) столкнулась со значительным сокращением финансирования на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
  • Организация вынуждена перераспределять ресурсы, забирая у голодающих, чтобы помочь умирающим от голода.
  • Конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту числа голодающих в наиболее уязвимых странах мира, включая Сомали, Шри-Ланку и Афганистан.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН испытывает значительные трудности с финансированием из-за кризиса на Ближнем Востоке, что привело к катастрофической ситуации с гуманитарной помощью, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау.
"Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать продовольствие тем, кто умирает от голода", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
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В марте ВПП представила доклад, в котором предупредила, что при продолжении конфликта на Ближнем Востоке 45 миллионов человек могут оказаться под угрозой голода. Из нового анализа следует, что этот сценарий начинает реализовываться: число голодающих резко выросло в наиболее уязвимых странах мира, и это существенно сказывается на Сомали, Шри-Ланке и Афганистане.
По словам Скау, даже если Ормузский пролив откроется завтра, последствия будут ощущаться еще очень долго. Он призвал богатые страны активизироваться и помочь смягчить кризис для наиболее уязвимых слоев населения.
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