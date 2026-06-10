В ООН заявили, что вынуждены забирать средства у голодных ради умирающих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) столкнулась со значительным сокращением финансирования на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
- Организация вынуждена перераспределять ресурсы, забирая у голодающих, чтобы помочь умирающим от голода.
- Конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту числа голодающих в наиболее уязвимых странах мира, включая Сомали, Шри-Ланку и Афганистан.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН испытывает значительные трудности с финансированием из-за кризиса на Ближнем Востоке, что привело к катастрофической ситуации с гуманитарной помощью, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау.
"Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать продовольствие тем, кто умирает от голода", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
В марте ВПП представила доклад, в котором предупредила, что при продолжении конфликта на Ближнем Востоке 45 миллионов человек могут оказаться под угрозой голода. Из нового анализа следует, что этот сценарий начинает реализовываться: число голодающих резко выросло в наиболее уязвимых странах мира, и это существенно сказывается на Сомали, Шри-Ланке и Афганистане.
По словам Скау, даже если Ормузский пролив откроется завтра, последствия будут ощущаться еще очень долго. Он призвал богатые страны активизироваться и помочь смягчить кризис для наиболее уязвимых слоев населения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по Ирану, их жертвами стали более трех тысяч человек. С 8 апреля действует режим прекращения огня, но США начали блокаду иранских портов. При этом стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Вашингтон объясняет эти атаки обеспечением морской блокады и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.