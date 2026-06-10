Подготовка к третьей мировой войне дошла до ООН

Для политика или журналиста нет надежней способа остаться неуслышанным, чем написать статью об ООН и упомянуть ее в заголовке. Читать никто не будет, потому что всем плевать на судьбы Организации Объединенных Наций. Дни, когда трансляция пикировок в Совете Безопасности претендовала на роль главного телешоу мира, остались там же, где молодость Фиделя Кастро и упражнения Никиты Хрущева с кукурузой. "Моя позиция такова, это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит", — выразил недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко как будто бы общее мнение.

Трудно спорить, однако есть нюанс: ООН будет окончательно списана в утиль перед третьей мировой войной, из которой человечество живым не факт что выберется. А уничтожение ООН — это по ощущениям скоро. Над этим сознательно работает самая агрессивная держава на планете, претендующая на погоны мирового гегемона: США. При этом ей паче чаяния помогает другая сверхдержава, претендующая перенять погоны гегемона в этом веке: КНР.

По сути, ООН банкротят, как какой-нибудь районный магазинчик, чтобы перепрофилировать. Третья мировая — часть перепрофилирования, какой стала Вторая мировая для Лиги Наций, созданной после Первой мировой. Между бесславной смертью одной, сколь угодно плохо работающей главной международной организацией, и блестящим рождением новой, происходит жестокая бойня между сверхдержавами в борьбе за более выгодное положение, которое действующая Лавочка Мирового Значения перестала удовлетворять.

Госсекретарь США Марко Рубио, отчитываясь намедни перед конгрессом, не только анонсировал новые санкции против России и помощь для Украины, но и признал — финансовую удавку сознательно набросили на ООН, лишив почти четверти бюджета, чтобы перестроить ее на свой вкус. Мы, мол, все это придумали, нам и устанавливать порядки.

На самом деле всемирную организацию, где ради минимизации войн состоят все государства, придумал Иммануил Кант, но — действительно — впервые реализовал президент США Вудро Вильсон, интеллигент и романтик. При этом сами Штаты в Лиге Наций не состояли и каких-либо обязательств на себя брать не хотели, мол, нам и не надо, мы в Америке себя ведем прилично — в отличие от европейцев.

К концу Второй мировой подход изменился: США стали одним из главных доноров ООН, хотя вопрос членства там на внутреннем рынке всегда был спорным. Организация отражала мировой баланс на момент создания и имела в основе относительно здравую идею: применение силы к той или иной стране возможно лишь в случае, если не возражает ни одна из пяти великих держав с правом вето, а вот тому, против кого ополчится вся пятерка, мало не покажется.

До распада СССР трогать эту схему в Вашингтоне побаивались, помня, что обновлению предшествует очень большая война. А вот после организацию в ее прежнем виде приговорили: США не нужна была структура, где они не единоличный гегемон, а на равных с Россией и Китаем. Разногласия внутри страны касались только методов. Демократы относились к ООН более лояльно, благо она плодила бюрократию в том числе в Америке, а бюрократы — костяк их партии. Мейнстримной позицией республиканцев на рубеже веков стало — ломай и круши.

Представителем Вашингтона в ООН тогда был Джон Болтон, сформулировавший свою позицию так: "Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять единственная в мире сверхдержава, коей являются США".

Почти официальная позиция американцев в те годы: мы, так уж и быть, попробуем действовать в соответствии с процедурой ООН, но, если не получится, станем поступать, как считаем нужным. Так началась война в Ираке, катастрофические последствия которой на Ближнем Востоке не изжиты до сих пор.

Это к вопросу о том, почему ООН плохо работает: вот поэтому, из-за отвратительного поведения и самоуправства США. А дурной пример заразителен: многие нации отнюдь не считают, что им не позволено что-либо, что позволено американцам.

А потом пришел Дональд Трамп и решил без обиняков добить старушку, заморив ее голодом: США в одностороннем порядке отказались от своих финансовых обязательств, будучи крупнейшим плательщиком в бюджет ООН. Всего они задолжали больше четырех миллиардов долларов. Если смотреть на это глазами американца, которого инфляция волнует, а война в Конго до лампочки, Трампа легко понять, и он всегда выступал за экономию госсредств. Но тогда не стоило и нападать на Иран без явных целей, что обошлось бюджету США, согласно независимым подсчетам, минимум в 100 миллиардов.

Что характерно, Трамп гневно поносил ооновцев за то, что они не помогли напасть на Иран. Впрочем, Совет мира с ним во главе тоже никак себя не проявил, хотя презентовалась эта организация как альтернатива ООН, что многие восприняли как шутку. Но все в действиях Вашингтона говорит, что шутки кончились. Датчане тоже поначалу считали, что Трамп со своими претензиями на Гренландию юморит. А через месяц отправили на остров взрывчатку на случай, если придется взрывать взлетно-посадочные полосы. На ООН-то надежд нет.

С другой стороны, из-за своей структуры она не стала организацией, которую США смогли бы полностью подавить и сделать приложением к себе, как, например, работает ОБСЕ при ЕС. Но Вашингтон намерен начинать войны, когда и где захочет, ни с кем не считаясь, а ограничитель 1945-го года выпуска выбросить на свалку истории. Для того и банкротят.

Понимая, что методы американцев могут привести к успехам, например, к тотальному переподчинению ооновской бюрократии Вашингтону, Пекин начал давить со своей стороны. Методы те же — финансовые, только китайцы играют вежливее и тоньше. Будучи вторым по значимости донором, они перенесли выплаты с начала года на конец, резко усугубив положение ООН, но при этом отрицают шантаж, одновременно подсказывая, какие ооновские программы нужно закрыть за то, что они мешают пробуждению Великого Дракона.

США плюс КНР — это уже более 42 процентов бюджета ООН, поэтому она стремительно летит в финансовую яму. Согласно своему уставу, организация должна возвращать странам-донорам неизрасходованные на свои программы деньги, но эти программы и не запускались, поскольку денег давно нет. "Мы попали в ловушку кафкианского цикла: от нас ожидают возврата средств, которых не существует", — обрисовал ситуацию генсек ООН Антониу Гутерреш.

Если ничего не изменится, средства кончатся к августу, после чего генсек пойдет с шапкой по миру, где сейчас ни у кого лишних денег нет — ни у Европы, ни у Японии, ни у Индии, ни у России, ни у шейхов Ближнего Востока. А потом организация начнет сворачивать все свои программы действия, включая миротворческие, оставив только говорильню. Формально ООН будет существовать, по сути — нет. Как Лига Наций перед Второй мировой войной.

Когда старушка наконец помрет, все будут вспоминать хорошее — вроде того, как с подачи СССР победила оспу во всем мире. Но для нас важно не сколько это, сколько то, что без третьей мировой войны альтернативной всемирной организации не появится, а если вдруг появится, России не предложат в ней столь же козырное место, как сразу после победы над Гитлером.