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Оман принял закон о наказании за оскорбление султана в интернете - РИА Новости, 10.06.2026
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00:26 10.06.2026
Оман принял закон о наказании за оскорбление султана в интернете

Оман принял закон о наказании до 10 лет тюрьмы за оскорбление султана

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкОман
Оман - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омане введены новые изменения в законодательство, предусматривающие наказание за оспаривание власти султана и оскорбление его семьи в социальных сетях.
  • Наказание предусматривает тюремное заключение от трех до десяти лет и штраф от трех до пяти тысяч оманских риалов (7,8–11 тысяч долларов).
ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Тюремное заключение от трех до десяти лет и крупный денежный штраф ждут жителей султаната Омана за оспаривание власти султана, оскорбление его жены или детей в социальных сетях, сообщил оманский телеканал Oman.live 24.
По его информации, согласно новым изменениям в законодательстве страны, тюремный срок от трех до десяти лет и штраф от трех до пяти тысяч оманских риалов (7,8 - 11 тысяч долларов) предусмотрены для любого, кто на сайтах или в соцсетях станет оспаривать права или власть султана, а также оскорблять его самого, его жену, наследного принца или других его детей.
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