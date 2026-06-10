Оман принял закон о наказании за оскорбление султана в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омане введены новые изменения в законодательство, предусматривающие наказание за оспаривание власти султана и оскорбление его семьи в социальных сетях.
- Наказание предусматривает тюремное заключение от трех до десяти лет и штраф от трех до пяти тысяч оманских риалов (7,8–11 тысяч долларов).
ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Тюремное заключение от трех до десяти лет и крупный денежный штраф ждут жителей султаната Омана за оспаривание власти султана, оскорбление его жены или детей в социальных сетях, сообщил оманский телеканал Oman.live 24.
По его информации, согласно новым изменениям в законодательстве страны, тюремный срок от трех до десяти лет и штраф от трех до пяти тысяч оманских риалов (7,8 - 11 тысяч долларов) предусмотрены для любого, кто на сайтах или в соцсетях станет оспаривать права или власть султана, а также оскорблять его самого, его жену, наследного принца или других его детей.
Король Испании выступил с заявлением после того, как его забросали грязью
4 ноября 2024, 03:05