Оман принял закон о наказании за оскорбление султана в интернете

ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Тюремное заключение от трех до десяти лет и крупный денежный штраф ждут жителей султаната Омана за оспаривание власти султана, оскорбление его жены или детей в социальных сетях, сообщил оманский телеканал Oman.live 24.

По его информации, согласно новым изменениям в законодательстве страны, тюремный срок от трех до десяти лет и штраф от трех до пяти тысяч оманских риалов (7,8 - 11 тысяч долларов) предусмотрены для любого, кто на сайтах или в соцсетях станет оспаривать права или власть султана, а также оскорблять его самого, его жену, наследного принца или других его детей.