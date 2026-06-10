В Госдуме призвали оберегать детей от влияния нейросетей

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"Мы понимаем, как представители законодательной власти, да и просто родители, что детей нужно в какой-то мере оберегать и вести с ними некую в том числе и разъяснительную работу, объяснять и обучать их. Хотя они сейчас быстрее нас, взрослых, определяют, где искусственный интеллект и где какой контент. Поэтому, я думаю, общими усилиями мы сформируем подход и отношение к этому вопросу", - сказал Немкин в интервью РИА Новости.