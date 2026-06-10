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В Госдуме призвали оберегать детей от влияния нейросетей - РИА Новости, 10.06.2026
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22:36 10.06.2026
В Госдуме призвали оберегать детей от влияния нейросетей

РИА Новости: Немкин призвал оберегать детей от негативного влияния нейросетей

© iStock.com / libre de droitБиологическая нейросеть
Биологическая нейросеть - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / libre de droit
Биологическая нейросеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детей нужно оберегать от негативного влияния нейросетей и вести с ними разъяснительную работу.
  • Задача законодателей — сформировать подход и отношение государства и общества к искусственному интеллекту.
  • Важно не отставать от других стран в развитии и понимании технологий искусственного интеллекта, но при этом помнить, что ключевая роль остается за человеком.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Детей нужно оберегать от негативного влияния нейросетей и вести с ними разъяснительную работу, а задача законодателей - сформировать отношение государства и общества к ИИ, считает член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
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"Мы понимаем, как представители законодательной власти, да и просто родители, что детей нужно в какой-то мере оберегать и вести с ними некую в том числе и разъяснительную работу, объяснять и обучать их. Хотя они сейчас быстрее нас, взрослых, определяют, где искусственный интеллект и где какой контент. Поэтому, я думаю, общими усилиями мы сформируем подход и отношение к этому вопросу", - сказал Немкин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что запретить детям пользоваться нейросетями вряд ли получится. Более того, по словам депутата, многие из них сегодня способны сами научить взрослых эффективно работать с такими инструментами, так как для молодого поколения эта среда гораздо более естественна, чем для многих взрослых.
"Искусственный интеллект - это явление, которое уже присутствует в нашей жизни, а работа всех организаций, в том числе и законодательных, - сформировать подход и отношение государства и общества к этому новому для нас явлению", - добавил Немкин.
Он подчеркнул, что меньше всего хотелось бы отставать от других стран в развитии и понимании технологий искусственного интеллекта, но при этом важно помнить: нейросеть - это инструмент, а ключевая роль всегда остается за человеком, и именно этот принцип должен находить отражение в правилах и регламентах использования подобных технологий.
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