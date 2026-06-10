Высадка экипажа НАСА на Луну в 2028 году маловероятна, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперты считают нереалистичной дату высадки человека на Луну в 2028 году в рамках миссии Artemis IV.
- Разработка лунного посадочного модуля компаниями SpaceX и Blue Origin еще не завершена.
- На график миссии могут повлиять внешние факторы, такие как погодные катаклизмы или шатдаун правительства.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Космическое агентство НАСА вряд ли отправит человека на Луну в запланированный срок, сообщает газета New York Times со ссылкой на опрошенных экспертов.
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"Думаю, что я и большинство других людей сочли бы эту дату нереалистичной", – сказал ведущий аналитик и руководитель отдела космической политики в некоммерческом Планетарном обществе Кейси Драйер.
По словам бывшего директора коммерческого космического подразделения НАСА Фила Макалистера, высадка на Луну в 2028 году нереальна. Такого же мнения придерживается заместитель директора Проекта по аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.
Скептицизм экспертов объясняется тем, что успех миссии во многом зависит от решений главы SpaceX Илона Маска и основателя Blue Origin Джеффа Безоса.
Однако ни одна из этих компаний не завершила разработку лунного посадочного модуля. Космический корабль SpaceX Starship неоднократно выходил из строя во время испытательных полетов, а ракета New Glenn Blue Origin взорвалась и повредила единственную стартовую площадку компании.
Кроме того, внешние факторы, такие как погодные катаклизмы или очередной шатдаун правительства, могут повлиять на этот график, отмечают эксперты.
В конце мая тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Blue Origin должна была запустить лунный посадочный модуль Blue Moon (MK1) в этом году. Теперь НАСА, скорее всего, придется использовать ракеты Falcon Heavy от SpaceX, заявлял ранее глава космического агентства Джаред Айзекман.