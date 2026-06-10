Высадка экипажа НАСА на Луну в 2028 году маловероятна, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты считают нереалистичной дату высадки человека на Луну в 2028 году в рамках миссии Artemis IV.

Разработка лунного посадочного модуля компаниями SpaceX и Blue Origin еще не завершена.

На график миссии могут повлиять внешние факторы, такие как погодные катаклизмы или шатдаун правительства.

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Космическое агентство НАСА вряд ли отправит человека на Луну в запланированный срок, сообщает газета Космическое агентство НАСА вряд ли отправит человека на Луну в запланированный срок, сообщает газета New York Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Ранее НАСА сообщало, что высадка на Луну планируется в рамках миссии Artemis IV в 2028 году.

"Думаю, что я и большинство других людей сочли бы эту дату нереалистичной", – сказал ведущий аналитик и руководитель отдела космической политики в некоммерческом Планетарном обществе Кейси Драйер.

По словам бывшего директора коммерческого космического подразделения НАСА Фила Макалистера, высадка на Луну в 2028 году нереальна. Такого же мнения придерживается заместитель директора Проекта по аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

Однако ни одна из этих компаний не завершила разработку лунного посадочного модуля. Космический корабль SpaceX Starship неоднократно выходил из строя во время испытательных полетов, а ракета New Glenn Blue Origin взорвалась и повредила единственную стартовую площадку компании.

Кроме того, внешние факторы, такие как погодные катаклизмы или очередной шатдаун правительства, могут повлиять на этот график, отмечают эксперты.