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"Экологистика" недоплатила налоги на 500 миллионов рублей, заявили в СК - РИА Новости, 10.06.2026
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09:46 10.06.2026
"Экологистика" недоплатила налоги на 500 миллионов рублей, заявили в СК

СК: компания "Экологистика" недоплатила налоги на 500 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания «Экологистика» недоплатила налоги на сумму свыше 500 миллионов рублей.
  • В процессе исполнения госконтрактов «Экологистика» умышленно искажала налоговую отчетность для занижения налоговых платежей, используя фирмы-однодневки.
  • По данному факту расследуется уголовное дело, проведены обыски, фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Компания-монополист в области обращения с отходами "Экологистика" недоплатила налоги на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следствием установлено, что ООО "Экологистика" в лице гендиректора Рустама Кочесокова в процессе исполнения госконтрактов умышленно искажало налоговую отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей. Для создания видимости реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности.
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"В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 500 миллионов рублей в виде налогов", - сказала Петренко.
По данному факту расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).
Петренко отметила, что в рамках расследования допрошены десятки свидетелей. Проведено около 30 обысков в Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — по местам жительства и работы фигуранта и руководства организаций, где изъята документация и цифровые носители, подтверждающие противоправную деятельность.
"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий", - добавила Петренко.
ФСБ уточняет, что преступление было выявлено в Кабардино-Балкарии.
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