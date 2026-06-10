"Экологистика" недоплатила налоги на 500 миллионов рублей, заявили в СК

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания «Экологистика» недоплатила налоги на сумму свыше 500 миллионов рублей.

В процессе исполнения госконтрактов «Экологистика» умышленно искажала налоговую отчетность для занижения налоговых платежей, используя фирмы-однодневки.

По данному факту расследуется уголовное дело, проведены обыски, фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Компания-монополист в области обращения с отходами "Экологистика" недоплатила налоги на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствием установлено, что ООО "Экологистика" в лице гендиректора Рустама Кочесокова в процессе исполнения госконтрактов умышленно искажало налоговую отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей. Для создания видимости реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности.

"В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 500 миллионов рублей в виде налогов", - сказала Петренко

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

Петренко отметила, что в рамках расследования допрошены десятки свидетелей. Проведено около 30 обысков в Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — по местам жительства и работы фигуранта и руководства организаций, где изъята документация и цифровые носители, подтверждающие противоправную деятельность.

"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий", - добавила Петренко.