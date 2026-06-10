МВД сообщило о новых схемах мошенничества с топливными талонами в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму.

Злоумышленники предлагают быстро принять решение и перевести деньги, играя на ажиотаже и ощущении дефицита.

В МВД отметили, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и адаптируют свои схемы под актуальные темы.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму злоумышленники начали создавать каналы в иностранных мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что мошенники предлагают пользователю быстро принять решение, перевести деньги и "успеть купить", пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, отметили в МВД.