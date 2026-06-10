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МВД сообщило о новых схемах мошенничества с топливными талонами в Крыму - РИА Новости, 10.06.2026
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12:39 10.06.2026
МВД сообщило о новых схемах мошенничества с топливными талонами в Крыму

В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих купить топливные талоны в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму.
  • Злоумышленники предлагают быстро принять решение и перевести деньги, играя на ажиотаже и ощущении дефицита.
  • В МВД отметили, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и адаптируют свои схемы под актуальные темы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму злоумышленники начали создавать каналы в иностранных мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что мошенники предлагают пользователю быстро принять решение, перевести деньги и "успеть купить", пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, отметили в МВД.
"Это очередное напоминание о том, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик", - заключается в сообщении.
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