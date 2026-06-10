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В Москве осудили участницу ОПГ за мошенничество на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2026
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21:36 10.06.2026
В Москве осудили участницу ОПГ за мошенничество на 200 миллионов рублей

В Москве участницу ОПГ осудили на 4 года за мошенничество на 200 млн руб

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Суханкина приговорена к четырем годам колонии за мошенничество.
  • Суханкина в составе организованной группы обманывала клиентов под предлогом инвестиций, обещая высокий доход, и похитила более 200 миллионов рублей.
  • От действий злоумышленников пострадали 59 человек.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии участницу ОПГ Анну Суханкину за мошенничество более чем на 200 миллионов рублей под предлогом выгодных вложений денег и высокого дохода, сообщает прокуратура столицы.
Ранее ряд СМИ сообщал, что бизнесвумен Суханкина обманывала клиентов под предлогом инвестиций в магазины на маркетплейсах, обещая высокий доход и проценты.
Как рассказали в прокуратуре, установлено, что с декабря 2022 года по апрель 2025 года Суханкина в составе организованной группы в офисе на Пресненской набережной заключала договоры займа с гражданами, обещая выгодное вложение денег и высокий доход. При этом обещания соучастники не выполнили, а полученные деньги не вернули и похитили.
По данным ведомства, от действий злоумышленников пострадали 59 человек, общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.
"Участница организованной группы мошенников 38-летняя Анна Суханкина приговорена к четырем годам колонии общего режима. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе "Макс".
Отмечается, что Суханкина признала свою вину в полном объеме.
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