Флешмоб ко Дню России прошел в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" у здания Северного речного вокзала выстроились в слово "Россия" и растянули масштабный флаг страны, передает корреспондент РИА Новости.