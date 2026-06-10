Флешмоб ко Дню России прошел в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" выстроились в слово "Россия" и растянули флаг страны у здания Северного речного вокзала.
- Активисты отметили День России, который ежегодно празднуется в стране 12 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" у здания Северного речного вокзала выстроились в слово "Россия" и растянули масштабный флаг страны, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно в стране 12 июня отмечается День России.
"12 июня - это праздник для всех жителей нашей страны, он объединяет миллионы людей чувством гордости и любви к своей стране. Сегодня в самом сердце страны, в Москве, более 500 активистов "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" доказывают: наша сила — в единстве и уважении к своим корням. Мы всегда будем беречь и прославлять свою Отчизну", - сказал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.
Также в рамках флешмоба активисты в национальных костюмах исполнили народные танцы.
"Сила нашей страны всегда была в людях: в тех, кто защищал Родину, строил города, развивал науку, культуру, спорт и передавал любовь к России следующим поколениям. Сегодня эту ответственность берет на себя молодежь. Нам важно знать историю своей страны, быть полезными там, где мы живем, работать, создавать семьи, развивать города и делать Россию сильнее", — отметил заместитель председателя, руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев.