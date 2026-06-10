Прокуратура направила в суд дело Монеточки*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова)* обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
- Гырдымова* дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила распространять материалы в соцсетях без необходимого указания.
- Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимой, находящейся в межгосударственном розыске.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заочное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении певицы Монеточки* направлено в суд Москвы, сообщила столичная прокуратура.
"Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой* (Монеточки)*. Она обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что Гырдымова* дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила распространять в соцсетях материалы без указания о том, что они распространены иноагентом.
"Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимой, находящейся в межгосударственном розыске. В отношении Гырдымовой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.