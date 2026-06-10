Прокуратура направила в суд дело Монеточки*

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заочное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении певицы Монеточки* направлено в суд Москвы, сообщила столичная прокуратура.

Отмечается, что Гырдымова* дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила распространять в соцсетях материалы без указания о том, что они распространены иноагентом.