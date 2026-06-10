Дома в стиле конструктивизма реконструируют в Даниловском районе Москвы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дома, построенные в стиле конструктивизма, реконструируют в Даниловском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Даниловском районе Москвы расположен жилой массив, построенный в стиле конструктивизма архитекторами Иваном Звездиным и Михаилом Мотылевым... В зданиях ремонтируют фасады, крыши и подвалы, а также меняют инженерные системы", - говорится в сообщении.

Первом для реконструкции объектом стало здание 1931 года постройки на Малой Тульской улице. В 2023 году там завершили ремонт фасада и крыши. В рамках капремонта также восстановили кровлю. В том же году провели обновление соседнего дома, построенного в 1933 году. Там также привели в порядок фасад и крышу, заменили ряд инженерных систем, реконструировали наружную кирпичную кладку здания, окрашенные элементы фасада обновили.

"В этом году работы по обновлению жилого массива продолжаются. Так, мастера приводят в порядок шестиэтажный многоквартирный дом... Объект построен в 1929 году", - отмечается в сообщении.