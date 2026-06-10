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Дома в стиле конструктивизма реконструируют в Даниловском районе Москвы - РИА Новости, 10.06.2026
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10:55 10.06.2026 (обновлено: 11:00 10.06.2026)
Дома в стиле конструктивизма реконструируют в Даниловском районе Москвы

Жилой массив в стиле конструктивизма реконструируют в Даниловском районе Москвы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДома в стиле конструктивизма в Даниловском районе Москвы
Дома в стиле конструктивизма в Даниловском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Дома в стиле конструктивизма в Даниловском районе Москвы
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дома, построенные в стиле конструктивизма, реконструируют в Даниловском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Даниловском районе Москвы расположен жилой массив, построенный в стиле конструктивизма архитекторами Иваном Звездиным и Михаилом Мотылевым... В зданиях ремонтируют фасады, крыши и подвалы, а также меняют инженерные системы", - говорится в сообщении.
Первом для реконструкции объектом стало здание 1931 года постройки на Малой Тульской улице. В 2023 году там завершили ремонт фасада и крыши. В рамках капремонта также восстановили кровлю. В том же году провели обновление соседнего дома, построенного в 1933 году. Там также привели в порядок фасад и крышу, заменили ряд инженерных систем, реконструировали наружную кирпичную кладку здания, окрашенные элементы фасада обновили.
"В этом году работы по обновлению жилого массива продолжаются. Так, мастера приводят в порядок шестиэтажный многоквартирный дом... Объект построен в 1929 году", - отмечается в сообщении.
Специалисты обновят фасад, крышу и подвал, а также заменят инженерные системы. Кроме того, отремонтируют входные группы, обновят цоколь и отмостку здания, приведут в порядок откосы и заменят отливы. Заменят системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления, а также проложат новую электросеть.
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