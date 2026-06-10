В Москве провели более 1,4 млн исследований качества воды с начала года

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели свыше 1,4 миллиона исследований качества воды с начала этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. С начала года провели уже более 1,4 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей.

"Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки", - добавил он.