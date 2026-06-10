Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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