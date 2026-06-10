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Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад - РИА Новости, 10.06.2026
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03:07 10.06.2026
Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад

Синоптик Позднякова: жара в Москве спадет в воскресенье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в Москве спадет жара, температура будет на 5 градусов ниже, чем в субботу.
  • На следующей неделе в Москве не прогнозируется жара, ожидается комфортная погода.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жара спадет в Москве в воскресенье, на следующей неделе в столице ожидается комфортная погода, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу температура воздуха будет в пределах плюс 26 - плюс 31 градусов, а в воскресенье, 14-го числа, жара спадет. Преобладающая температура будет на 5 градусов ниже, чем в субботу", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что жары на следующей неделе в Москве не прогнозируется, погода будет вполне комфортной.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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