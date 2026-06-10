Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье в Москве спадет жара, температура будет на 5 градусов ниже, чем в субботу.
- На следующей неделе в Москве не прогнозируется жара, ожидается комфортная погода.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жара спадет в Москве в воскресенье, на следующей неделе в столице ожидается комфортная погода, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу температура воздуха будет в пределах плюс 26 - плюс 31 градусов, а в воскресенье, 14-го числа, жара спадет. Преобладающая температура будет на 5 градусов ниже, чем в субботу", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что жары на следующей неделе в Москве не прогнозируется, погода будет вполне комфортной.
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