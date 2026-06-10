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Мосин: работа фермеров является фундаментом продбезопасности Подмосковья - РИА Новости, 10.06.2026
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Новости Подмосковья
 
16:51 10.06.2026
Мосин: работа фермеров является фундаментом продбезопасности Подмосковья

Виталий Мосин: фермерские хозяйства в Подмосковье становятся центрами инноваций

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФермерское хозяйство
Фермерское хозяйство - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фермерское хозяйство. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Фермерские хозяйства в Подмосковье становятся центрами инноваций, сохраняют традиции и создают новые возможности для развития сельских территорий, а труд фермеров является фундаментом продовольственной безопасности региона, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
В среду отмечается День российского фермера. В министерстве поздравили причастных к отрасли и отметили, что фермерские хозяйства – живая сила агропромышленного комплекса региона. Почти 800 крестьянских хозяйств региона обеспечивают жителей свежими продуктами.
"Наши фермеры – это люди, которые не просто работают на земле, а влюблены в свое дело. Их труд – фундамент продовольственной безопасности региона. Мы видим, как фермерские хозяйства становятся центрами инноваций, сохраняют традиции и создают новые возможности для развития сельских территорий. Мы и дальше будем создавать условия, чтобы каждый фермер мог реализовать свой потенциал", – приводит слова Мосина пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Министр добавил, что власти региона должны сделать так, чтобы работать на земле было выгодно, престижно и перспективно.
В пресс-службе уточнили, что системная поддержка со стороны региона играет важную роль в развитии фермерства. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации помогает фермерам получать консультации по вопросам государственной поддержки, решать земельно-имущественные вопросы и оформлять документы на получение грантов и субсидий. А Школа фермера становится стартом для начинающих аграриев и ресурсом для опытных предпринимателей. Она позволяет масштабировать проекты, осваивать передовые технологии и повышать финансовую грамотность.
 
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