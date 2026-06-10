Мосин: работа фермеров является фундаментом продбезопасности Подмосковья

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Фермерские хозяйства в Подмосковье становятся центрами инноваций, сохраняют традиции и создают новые возможности для развития сельских территорий, а труд фермеров является фундаментом продовольственной безопасности региона, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В среду отмечается День российского фермера. В министерстве поздравили причастных к отрасли и отметили, что фермерские хозяйства – живая сила агропромышленного комплекса региона. Почти 800 крестьянских хозяйств региона обеспечивают жителей свежими продуктами.

"Наши фермеры – это люди, которые не просто работают на земле, а влюблены в свое дело. Их труд – фундамент продовольственной безопасности региона. Мы видим, как фермерские хозяйства становятся центрами инноваций, сохраняют традиции и создают новые возможности для развития сельских территорий. Мы и дальше будем создавать условия, чтобы каждый фермер мог реализовать свой потенциал", – приводит слова Мосина пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Министр добавил, что власти региона должны сделать так, чтобы работать на земле было выгодно, престижно и перспективно.