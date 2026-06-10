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Аномально теплая весна привела к росту мошкары в Москве, заявил энтомолог - РИА Новости, 10.06.2026
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18:33 10.06.2026
Аномально теплая весна привела к росту мошкары в Москве, заявил энтомолог

Энтомолог Гниненко: мошкара в Москве не стала более кусачей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномально теплая весна привела к увеличению количества мошкары в Москве.
  • Мошкара не стала более кусачей, это заблуждение людей, заявил кандидат биологических наук Юрий Гниненко.
  • При установлении теплой погоды без дождей численность мошкары может снизиться из-за высыхания мест обитания.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Аномально теплая весна привела к тому, что мошкары в Москве стало немного больше обычного, но она не стала более кусачей, рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.
"В этом году из-за того, что весна начиналась с довольно длительного периода высоких температур, все развитие в природе идет с небольшим опережением. Поэтому и пруды зацвели чуть раньше, и их возможно даже чуть больше, чем обычно. Но это не чрезвычайное развитие событий, а только некоторое опережение сроков. А то, что мошкара стала более кусачей, это заблуждение людей, ведь она всегда кусачая", - сказал Гниненко газете ВЗГЛЯД.
По словам энтомолога, если установится более теплая погода без дождей, численность мошкары может снизиться из-за высыхания мест обитания. Мошкара активна весной и в начале лета: самки кусают людей и животных, чтобы получить кровь для развития яиц, добавил Гниненко.
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