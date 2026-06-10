Объем производства мороженого в Подмосковье вырос на 3,2 процента

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Подмосковье за четыре месяца этого года произвели 24,3 тысячи тонн мороженного, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среду отмечается Всемирный день мороженого. В ведомстве отметили, что по итогам 2025 года объем выпуска мороженого в Подмосковье составил 82 тысячи тонн, и в этом году сохраняется положительная динамика.

Подмосковные производители предлагают различный ассортимент: классический сливочный пломбир с молочным вкусом, эскимо в шоколадной глазури, фруктовое мороженое и сорбеты. Все большую популярность набирают современные форматы – протеиновое мороженое, варианты без добавления сахара и низкокалорийные десерты.