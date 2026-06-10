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Итальянские эксперты рассказали, какое мороженое спасет в жару - РИА Новости, 10.06.2026
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03:00 10.06.2026
Итальянские эксперты рассказали, какое мороженое спасет в жару

Идеальным мороженым для жаркой погоды станет фруктовый сорбет

© Фото : Пресс-служба ДИППМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Мороженое. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители итальянской школы Carpigiani Gelato University сообщили, что идеальным вкусом мороженого для жаркой погоды станет фруктовый сорбет из цитрусовых.
  • Школа Carpigiani Gelato University занимается обучением искусству приготовления джелато и производством профессионального оборудования для мороженого.
  • Мастера школы отметили, что ключом к успеху является баланс вкуса: слишком сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислый становится агрессивным.
РИМ, 10 июн – РИА Новости. Идеальным вкусом мороженого для жаркой погоды станет фруктовый сорбет из цитрусовых, сообщили РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления джелато предпринимателей и шефов со всего мира.
Десятого июня отмечается Всемирный день мороженого.
"Фруктовые сорбеты - одни из самых освежающих вариантов: лимон, грейпфрут, малина, персик, арбуз, манго или тропические фрукты. Мята, базилик и другие ароматные травы также могут добавить свежести, как и сорбеты или мороженое, созданные на основе традиционных горячих напитков, таких как кофе или чай", - сообщили мастера из Carpigiani. Помимо обучения мастеров, школа занимается производством профессионального оборудования для мороженого.
Ключом к успеху, добавили они, является баланс вкуса: слишком сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислый становится агрессивным.
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