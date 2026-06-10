Итальянские эксперты рассказали, какое мороженое спасет в жару

РИМ, 10 июн – РИА Новости. Идеальным вкусом мороженого для жаркой погоды станет фруктовый сорбет из цитрусовых, сообщили РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления джелато предпринимателей и шефов со всего мира.

"Фруктовые сорбеты - одни из самых освежающих вариантов: лимон, грейпфрут, малина, персик, арбуз, манго или тропические фрукты. Мята, базилик и другие ароматные травы также могут добавить свежести, как и сорбеты или мороженое, созданные на основе традиционных горячих напитков, таких как кофе или чай", - сообщили мастера из Carpigiani. Помимо обучения мастеров, школа занимается производством профессионального оборудования для мороженого.