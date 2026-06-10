Почти 100 мониторов пациентов поступило в больницы Подмосковья

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В медицинские организации Подмосковья поступило с начала года 95 мониторов пациентов на сумму свыше 66 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Мониторы позволяют в режиме реального времени отслеживать основные показатели жизнедеятельности пациента – частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, температуру тела и другие параметры. С начала года в больницы региона поступило 95 таких аппаратов на сумму свыше 66 миллионов рублей. Всего в этом году планируется поставить 298 мониторов пациентов на сумму более 236 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.