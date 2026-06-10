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Почти 100 мониторов пациентов поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 10.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:18 10.06.2026
Почти 100 мониторов пациентов поступило в больницы Подмосковья

В подмосковные медорганизации с начала года поступило 95 мониторов пациентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВрач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В медицинские организации Подмосковья поступило с начала года 95 мониторов пациентов на сумму свыше 66 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Оборудование используется в отделениях реанимации, интенсивной терапии, операционных для непрерывного контроля состояния пациентов.
"Мониторы позволяют в режиме реального времени отслеживать основные показатели жизнедеятельности пациента – частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, температуру тела и другие параметры. С начала года в больницы региона поступило 95 таких аппаратов на сумму свыше 66 миллионов рублей. Всего в этом году планируется поставить 298 мониторов пациентов на сумму более 236 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Современные мониторы помогают медицинским специалистам оперативно выявлять изменения в состоянии пациента и своевременно принимать необходимые решения. Особенно востребовано такое оборудование при оказании экстренной помощи, проведении операций и лечении пациентов в тяжелом состоянии.
Аппараты закуплены по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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