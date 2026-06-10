На МКАД опрокинулся полуприцеп грузовика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 91-м километре МКАД в Москве опрокинулся полуприцеп грузового автомобиля.
- В районе происшествия ограничено движение транспорта по двум полосам.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полуприцеп грузового автомобиля опрокинулся на 91-м километре МКАД в Москве, в районе происшествия ограничено движение транспорта по двум полосам, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"В связи с опрокидыванием полуприцепа грузового автомобиля на внутренней стороне 91-го километра МКАД ограничено движение транспорта по двум полосам", - говорится в сообщении.
На месте происшествия сотрудники ГАИ осуществляют регулировочно-распорядительные действия.