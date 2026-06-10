Roblox обязался бороться с нежелательным контентом, заявили в Минцифры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Roblox обязался бороться с распространением нежелательного контента на платформе и получил гарантии соблюдения российского законодательства.
- Минцифры России совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Игровой онлайн-сервис Roblox обязался в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента, заявили в Минцифры РФ.
Во вторник Минцифры заявило, что получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. В связи с этим министерство совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в России.
"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента", - говорится в сообщении Минцифры в "Максе".
Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.