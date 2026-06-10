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Roblox обязался бороться с нежелательным контентом, заявили в Минцифры - РИА Новости, 10.06.2026
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18:41 10.06.2026
Roblox обязался бороться с нежелательным контентом, заявили в Минцифры

Минцифры: Roblox обязался бороться с распространением нежелательного контента

© AP Photo / Dita AlangkaraИгра Roblox на телефоне
Игра Roblox на телефоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Dita Alangkara
Игра Roblox на телефоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Roblox обязался бороться с распространением нежелательного контента на платформе и получил гарантии соблюдения российского законодательства.
  • Минцифры России совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Игровой онлайн-сервис Roblox обязался в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента, заявили в Минцифры РФ.
Во вторник Минцифры заявило, что получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. В связи с этим министерство совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в России.
"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента", - говорится в сообщении Минцифры в "Максе".
Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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