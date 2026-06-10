Песню экс-солиста группы "Время и стекло" признали экстремистской

"Экстремистские материалы… Музыкальная композиция "Ничего личного"* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Positiff продолжительностью две минуты 23 секунды и ее текстовое содержание, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в перечне.

Украинская поп-группа "Время и Стекло" была образована в декабре 2010 года. В ее состав входили Алексей Завгородний (Позитив) и Надежда Дорофеева (Додо). Продюсером проекта выступает Алексей Потапенко (Потап). В 2020 году группа объявила о своем распаде.