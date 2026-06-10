Песню экс-солиста группы "Время и стекло" признали экстремистской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России внесло песню "Ничего личного"* исполнителя Positiff в перечень экстремистских материалов.
- Решение о признании песни экстремистской вынес Приморский краевой суд 26 марта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов песню "Ничего личного"* бывшего солиста украинской группы "Время и стекло"* Алексея Завгороднего (творческий псевдоним - Positiff), сообщается на сайте ведомства.
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"Экстремистские материалы… Музыкальная композиция "Ничего личного"* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Positiff продолжительностью две минуты 23 секунды и ее текстовое содержание, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в перечне.
Отмечается, что соответствующее решение вынес Приморский краевой суд 26 марта.
Украинская поп-группа "Время и Стекло" была образована в декабре 2010 года. В ее состав входили Алексей Завгородний (Позитив) и Надежда Дорофеева (Додо). Продюсером проекта выступает Алексей Потапенко (Потап). В 2020 году группа объявила о своем распаде.
* Внесена в список экстремистских материалов.
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