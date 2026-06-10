МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США из-за атаки на танкер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса для выражения протеста из-за атаки на индийский танкер.
- Центральное командование США подтвердило, что американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру за попытку пройти в Иран.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса для выражения протеста из-за американской атаки на индийский танкер у берегов Омана, передает агентство ANI.
Во вторник индийская газета India Today сообщила, что судно MT Marivex под флагом Палау с 24 индийскими моряками на борту, предположительно, было атаковано войсками США у берегов Омана. Позднее Центральное командование США подтвердило, что американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру за попытку пройти в Иран.