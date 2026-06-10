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МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США из-за атаки на танкер - РИА Новости, 10.06.2026
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21:38 10.06.2026
МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США из-за атаки на танкер

МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Микса из-за атаки на танкер

© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса для выражения протеста из-за атаки на индийский танкер.
  • Центральное командование США подтвердило, что американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру за попытку пройти в Иран.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса для выражения протеста из-за американской атаки на индийский танкер у берегов Омана, передает агентство ANI.
"Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах США Джейсона Микса, чтобы выразить протест в связи с атакой на судно", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
Во вторник индийская газета India Today сообщила, что судно MT Marivex под флагом Палау с 24 индийскими моряками на борту, предположительно, было атаковано войсками США у берегов Омана. Позднее Центральное командование США подтвердило, что американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру за попытку пройти в Иран.
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В миреСШАОманПалауМИД Индии
 
 
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