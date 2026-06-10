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В МИД заявили о сакральном значении атаки на музей в Севастополе для Запада - РИА Новости, 10.06.2026
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17:17 10.06.2026
В МИД заявили о сакральном значении атаки на музей в Севастополе для Запада

МИД: атака на музей "Оборона Севастополя" имела для Запада сакральное значение

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на музей-панораму "Оборона Севастополя" имела для Запада, прежде всего для Европы, сакральное значение.
  • Она подчеркнула, что посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Атака на музей-панораму "Оборона Севастополя" имела для Запада сакральное значение, но посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодняшняя атака имела для западных, прежде всего европейских, спонсоров Киева сакральное значение. После Крымской войны XIX века прошло 170 лет. Похоже, что те, чьи предки воевали в Крыму, страдают фантомными болями от их исторических просчетов", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. За последние столетия на полуострове появились многочисленные кладбища британцев и французов, немецко-фашистских и румынских захватчиков", - подчеркнула она.
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью, разгорелся пожар, его локализовали на 600 "квадратах". Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
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