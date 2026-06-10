Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на музей-панораму "Оборона Севастополя" имела для Запада, прежде всего для Европы, сакральное значение.
- Она подчеркнула, что посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Атака на музей-панораму "Оборона Севастополя" имела для Запада сакральное значение, но посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. За последние столетия на полуострове появились многочисленные кладбища британцев и французов, немецко-фашистских и румынских захватчиков", - подчеркнула она.
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью, разгорелся пожар, его локализовали на 600 "квадратах". Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.