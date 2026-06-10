В МИД заявили о сакральном значении атаки на музей в Севастополе для Запада

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Атака на музей-панораму "Оборона Севастополя" имела для Запада сакральное значение, но посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. За последние столетия на полуострове появились многочисленные кладбища британцев и французов, немецко-фашистских и румынских захватчиков", - подчеркнула она.