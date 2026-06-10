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МИД призвал международные организации дать оценку атаке ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 10.06.2026
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16:34 10.06.2026 (обновлено: 17:02 10.06.2026)
МИД призвал международные организации дать оценку атаке ВСУ в Севастополе

МИД призвал международные организации дать оценку атаке на музей в Севастополе

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаке ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаке ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем чудовищную атаку режима Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершенному преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.
Отмечается, что Москва будет расценивать замалчивание варварства киевского режима как одобрение таких действий и поощрение к их продолжению.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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СевастопольРоссияМария ЗахароваЮНЕСКОООН
 
 
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