Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаке ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаке ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем чудовищную атаку режима Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершенному преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.
Отмечается, что Москва будет расценивать замалчивание варварства киевского режима как одобрение таких действий и поощрение к их продолжению.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.