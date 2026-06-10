МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нацистский режим Владимира Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать с памятниками истории, культуры и искусства, о чем свидетельствует удар по музею-панораме "Оборона Севастополя", сообщает МИД РФ.