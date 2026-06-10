Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате которого начался пожар.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия ВСУ, сравнив их с уничтожением мировых культурных святынь.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нацистский режим Владимира Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать с памятниками истории, культуры и искусства, о чем свидетельствует удар по музею-панораме "Оборона Севастополя", сообщает МИД РФ.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе минувшей ночью, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
"По данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти. Нацистский режим Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать не только с мирным населением, но и памятниками истории, культуры и искусства", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Подобные действия ставят киевских временщиков в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни", - заявила она.