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Киев воюет с памятниками культуры на фоне неудач на фронте, заявил МИД - РИА Новости, 10.06.2026
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16:32 10.06.2026 (обновлено: 16:44 10.06.2026)
Киев воюет с памятниками культуры на фоне неудач на фронте, заявил МИД

МИД: Киев не гнушается воевать с памятниками культуры на фоне неудач на фронте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате которого начался пожар.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия ВСУ, сравнив их с уничтожением мировых культурных святынь.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нацистский режим Владимира Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать с памятниками истории, культуры и искусства, о чем свидетельствует удар по музею-панораме "Оборона Севастополя", сообщает МИД РФ.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе минувшей ночью, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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"По данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти. Нацистский режим Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать не только с мирным населением, но и памятниками истории, культуры и искусства", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Подобные действия ставят киевских временщиков в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни", - заявила она.
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