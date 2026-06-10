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МИД: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в отношении ЕАЭС - РИА Новости, 10.06.2026
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12:37 10.06.2026 (обновлено: 13:27 10.06.2026)
МИД: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в отношении ЕАЭС

Захарова: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в отношении ЕАЭС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не будет мириться с иждивенческой позицией Армении по отношению к ЕАЭС, заявила Захарова.
  • Пашинян отмечал, что Ереван продолжит сближаться с Западом, но и не выйдет из евразийского объединения.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва не будет мириться с иждивенческой позицией Еревана по отношению к Евразийскому экономическому союзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Такую <...> позицию терпеть мы не намерены", — сказала она во время брифинга.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении, заявила Захарова
Вчера, 08:09
В воскресенье в Армении прошли парламентские выборы. Большинство голосов получил "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна. Во время выступления после закрытия всех участков он заявил, что Ереван продолжит сближаться с Западом, но и не выйдет из ЕАЭС.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он призывал Армению как можно скорее решить этот вопрос.
Однако президент предупредил, что при выходе из ЕАЭС Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Он также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется в 14% ВВП.
При этом Путин пояснил, что любые экономические решения Армении по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
 
РоссияАрменияЕвразийский экономический союзВ миреЕвросоюзМария Захарова
 
 
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