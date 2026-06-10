МИД: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в отношении ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не будет мириться с иждивенческой позицией Армении по отношению к ЕАЭС, заявила Захарова.
- Пашинян отмечал, что Ереван продолжит сближаться с Западом, но и не выйдет из евразийского объединения.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва не будет мириться с иждивенческой позицией Еревана по отношению к Евразийскому экономическому союзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Такую <...> позицию терпеть мы не намерены", — сказала она во время брифинга.
В воскресенье в Армении прошли парламентские выборы. Большинство голосов получил "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна. Во время выступления после закрытия всех участков он заявил, что Ереван продолжит сближаться с Западом, но и не выйдет из ЕАЭС.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он призывал Армению как можно скорее решить этот вопрос.
Однако президент предупредил, что при выходе из ЕАЭС Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Он также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется в 14% ВВП.
При этом Путин пояснил, что любые экономические решения Армении по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Россией.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06