Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МИД: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в отношении ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия не будет мириться с иждивенческой позицией Армении по отношению к ЕАЭС, заявила Захарова.

Пашинян отмечал, что Ереван продолжит сближаться с Западом, но и не выйдет из евразийского объединения.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва не будет мириться с иждивенческой позицией Еревана по отношению к Евразийскому экономическому союзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Такую <...> позицию терпеть мы не намерены", — сказала она во время брифинга.

В воскресенье в Армении прошли парламентские выборы. Большинство голосов получил "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна . Во время выступления после закрытия всех участков он заявил, что Ереван продолжит сближаться с Западом, но и не выйдет из ЕАЭС.

Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он призывал Армению как можно скорее решить этот вопрос.

Однако президент предупредил, что при выходе из ЕАЭС Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Он также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России . Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется в 14% ВВП.