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МИД осудил дискриминационные решения Эстонии по разрыву с РПЦ - РИА Новости, 10.06.2026
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12:26 10.06.2026
МИД осудил дискриминационные решения Эстонии по разрыву с РПЦ

Захарова: Россия осудит любые дискриминационные решения Эстонии по разрыву с РПЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония приняла поправки к закону о церквях, вынуждающие Эстонскую православную христианскую церковь порвать каноническую связь с Русской православной церковью.
  • Мария Захарова заявила, что Россия будет поднимать тему нарушений прав и дискриминации Эстонской православной христианской церкви на международных площадках.
  • Она также отметила, что Москва будет добиваться адекватной реакции мировой общественности на ситуацию в Эстонии.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва осуждает любые дискриминационные решения, которые предпринимает Эстония по разрыву с Русской православной церковью (РПЦ), РФ будет поднимать тему нарушений прав и дискриминации Эстонской православной христианской церкви на международных площадках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне госсуд Эстонии признал законными и оставил без изменений поправки к закону о церквях, вынуждающие Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) порвать каноническую связь с РПЦ. Поправки, якобы призванные "пресечь распространение враждебного влияния", по мнению суда, конституционны и "не повлекут за собой принудительное прекращение деятельности религиозных объединений". Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро после этого заявил, что ЭПХЦ должна прекратить существующие отношения с РПЦ.
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"Россия решительно осуждает эти дискриминационные решения, которые, очевидно, увлекут за собой нарушения таких базовых прав, как свобода вероисповедания, свобода религиозных собраний, объединений... Россия, конечно, не оставит этот вопрос в стороне, будем настойчиво поднимать тему нарушений прав и дискриминации Эстонской православной христианской церкви на... международных площадках, в том числе в ходе сессии Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что Москва будет добиваться адекватной реакции мировой общественности на беззаконие и абсолютный беспредел в Эстонии.
"Чертовщина там творится, если говорить в контексте упомянутой темы", - заключила Захарова.
Ранее конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала закон о церквях и приходах, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ и РПЦ. Президент Эстонии Алар Карис заявлял о несоответствии поправок конституции страны, но парламент вновь принял его без изменений. В октябре 2025 года Карис направил поправки в государственный суд, вновь признавший их законными.
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В миреЭстонияРоссияМоскваМария ЗахароваАлар КарисРусская православная церковьМосковский ПатриархатООН
 
 
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