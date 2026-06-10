МИД осудил дискриминационные решения Эстонии по разрыву с РПЦ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва осуждает любые дискриминационные решения, которые предпринимает Эстония по разрыву с Русской православной церковью (РПЦ), РФ будет поднимать тему нарушений прав и дискриминации Эстонской православной христианской церкви на международных площадках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.