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Сотрудничество России и Сирии развивается очень активно, заявили в МИД - РИА Новости, 10.06.2026
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11:49 10.06.2026 (обновлено: 11:54 10.06.2026)
Сотрудничество России и Сирии развивается очень активно, заявили в МИД

МИД: сотрудничество РФ и Сирии развивается очень активно

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российско-сирийское сотрудничество развивается активно, продолжаются усилия по расширению взаимодействия между странами.
  • Обсуждается проблематика военного присутствия России в Сирии, в том числе возможное переформатирование персонала российских военных объектов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Сирии развивается очень активно, обсуждается проблематика военного присутствия России в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российско-сирийское сотрудничество развивается очень активно. Работа, направленная на расширение многопрофильного взаимодействия между нашими странами, продолжается. В эти усилия вовлечены как государственные ведомства, так и предпринимательские круги России и Сирии", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, в рамках контактов с сирийскими партнерами обсуждается и проблематика военного присутствия России в Сирии, "в том числе, в контексте возможного переформатирования персонала российских военных объектов, но это компетенция нашего силового блока, министерства обороны".
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