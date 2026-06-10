Сотрудничество России и Сирии развивается очень активно, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российско-сирийское сотрудничество развивается активно, продолжаются усилия по расширению взаимодействия между странами.
- Обсуждается проблематика военного присутствия России в Сирии, в том числе возможное переформатирование персонала российских военных объектов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Сирии развивается очень активно, обсуждается проблематика военного присутствия России в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российско-сирийское сотрудничество развивается очень активно. Работа, направленная на расширение многопрофильного взаимодействия между нашими странами, продолжается. В эти усилия вовлечены как государственные ведомства, так и предпринимательские круги России и Сирии", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, в рамках контактов с сирийскими партнерами обсуждается и проблематика военного присутствия России в Сирии, "в том числе, в контексте возможного переформатирования персонала российских военных объектов, но это компетенция нашего силового блока, министерства обороны".