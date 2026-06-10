В МИД заявили, что примут жесткие шаги на очередной санкционный пакет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планирует принять жесткие меры в ответ на будущий 21-й пакет санкций Евросоюза.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила на брифинге для СМИ, что ответные шаги будут "действенными и жесткими".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия примет жесткие меры в ответ на будущий 21-й пакет санкций Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные, жесткие шаги", - сказала она на брифинге для СМИ.