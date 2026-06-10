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В МИД заявили, что примут жесткие шаги на очередной санкционный пакет - РИА Новости, 10.06.2026
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11:35 10.06.2026 (обновлено: 11:42 10.06.2026)
В МИД заявили, что примут жесткие шаги на очередной санкционный пакет

МИД: Россия примет жесткие шаги на очередной санкционный пакет

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует принять жесткие меры в ответ на будущий 21-й пакет санкций Евросоюза.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила на брифинге для СМИ, что ответные шаги будут "действенными и жесткими".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия примет жесткие меры в ответ на будущий 21-й пакет санкций Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные, жесткие шаги", - сказала она на брифинге для СМИ.
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