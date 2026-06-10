Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что расширение санкций Брюсселя не повлияет на суверенную политику России.
- Она отметила, что евробюрократы не в силах остановить санкционный маховик и ничего другого уже не умеют.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Брюссель, расширяя свои санкции против РФ, не сможет повлиять на суверенную российскую политику, евробюрократы уже не в силах остановить санкционный маховик, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В Брюсселе, видимо, никак не хотят понять, что своих целей, а именно повлиять на нашу суверенную политику, они как не достигли, так и не достигнут. Но поскольку санкционный маховик евробюрократы уже не в силах остановить, и самое главное - ничего другого они уже не умеют, остается только грозить нам новыми ограничениями, не задавая самим себе вопроса, к чему эти ограничения приводят сам Брюссель", - сказала Захарова в ходе брифинга.