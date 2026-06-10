Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил, что Брюссель не сможет повлиять на суверенную политику России - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 10.06.2026 (обновлено: 11:40 10.06.2026)
МИД заявил, что Брюссель не сможет повлиять на суверенную политику России

МИД: Брюссель, расширяя санкции, не сможет повлиять на политику России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что расширение санкций Брюсселя не повлияет на суверенную политику России.
  • Она отметила, что евробюрократы не в силах остановить санкционный маховик и ничего другого уже не умеют.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Брюссель, расширяя свои санкции против РФ, не сможет повлиять на суверенную российскую политику, евробюрократы уже не в силах остановить санкционный маховик, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Брюсселе, видимо, никак не хотят понять, что своих целей, а именно повлиять на нашу суверенную политику, они как не достигли, так и не достигнут. Но поскольку санкционный маховик евробюрократы уже не в силах остановить, и самое главное - ничего другого они уже не умеют, остается только грозить нам новыми ограничениями, не задавая самим себе вопроса, к чему эти ограничения приводят сам Брюссель", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Постпреды ЕС в среду начнут согласовывать новые антироссийские санкции
9 июня, 21:27
 
РоссияБрюссельМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала