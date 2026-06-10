МИД заявил, что Брюссель не сможет повлиять на суверенную политику России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Брюссель, расширяя свои санкции против РФ, не сможет повлиять на суверенную российскую политику, евробюрократы уже не в силах остановить санкционный маховик, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.