МИД прокомментировал намерения Европы задерживать танкеры в Средиземноморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование Евросоюзом кораблей для задержания судов с нефтью станет грубейшим нарушением международного права.
- По ее словам, операция IRINI, развернутая ЕС в Средиземном море, не должна использоваться для досмотра или захвата судов, перевозящих нефтепродукты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Использование Евросоюзом кораблей в рамках военно-морской миссии в Средиземном море для задержания судов с нефтью станет грубейшим нарушением международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Задействование Европейским союзов кораблей развернутой в Средиземном море военно-морской операции IRINI для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права", - сказала она.