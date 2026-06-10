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МИД прокомментировал намерения Европы задерживать танкеры в Средиземноморье - РИА Новости, 10.06.2026
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11:28 10.06.2026 (обновлено: 11:38 10.06.2026)
МИД прокомментировал намерения Европы задерживать танкеры в Средиземноморье

МИД назвал задержание танкеров в Средиземноморье нарушением международного права

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование Евросоюзом кораблей для задержания судов с нефтью станет грубейшим нарушением международного права.
  • По ее словам, операция IRINI, развернутая ЕС в Средиземном море, не должна использоваться для досмотра или захвата судов, перевозящих нефтепродукты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Использование Евросоюзом кораблей в рамках военно-морской миссии в Средиземном море для задержания судов с нефтью станет грубейшим нарушением международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Задействование Европейским союзов кораблей развернутой в Средиземном море военно-морской операции IRINI для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права", - сказала она.
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СредиземноморьеЕвропаРоссияМария ЗахароваСредиземное мореВ мире
 
 
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