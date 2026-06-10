МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможности использования всего арсенала политических и правовых инструментов для обеспечения морской безопасности и защиты интересов отправителей и судовладельцев.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов груза отправителей и судовладельцев", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию в Средиземном море.
Борьба с "пиратскими замашками" Запада является одним из внешнеполитических приоритетов России, отметила она.
"У России имеется широкий арсенал средств и мер по ликвидации этой незаконной, а если называть вещи своими именами, бандитской деятельности. Раскрывать механизмы, как вы понимаете, на этот счет не буду, и, помимо всего прочего, это компетенция соответствующих ведомств. Эти меры многогранны.... Просто Западу надо в целом понимать, что ответ с нашей стороны будет достойным и убедительным", - резюмировала Захарова.