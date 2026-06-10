МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

"У России имеется широкий арсенал средств и мер по ликвидации этой незаконной, а если называть вещи своими именами, бандитской деятельности. Раскрывать механизмы, как вы понимаете, на этот счет не буду, и, помимо всего прочего, это компетенция соответствующих ведомств. Эти меры многогранны.... Просто Западу надо в целом понимать, что ответ с нашей стороны будет достойным и убедительным", - резюмировала Захарова.