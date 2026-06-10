Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад уничтожает свидетельства своих преступлений и поражений руками киевского режима.
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме обороны Севастополя ночью, пожару присвоен 4-й ранг.
- По словам Захаровой, Запад пытается уничтожить исторические памятники на постсоветском пространстве физически, используя дроны, взрывчатку, артиллерию.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запад уничтожает свидетельства своих преступлений и поражений руками киевского режима, о чем говорит атака на музей-панораму обороны Севастополя, они уже набили руку на уничтожении исторических памятников на своей территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
"Им (Западу - ред.) нужно в том числе уничтожать свидетельства своих преступлений и поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожении памятников, исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства... Руками киевского режима, используя дроны, взрывчатку, артиллерию, они пытаются уничтожить физически эти памятники, буквально уже не скрывая своей вовлеченности", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что Запад пытался уничтожить памятники, распространяя лженаучные материалы или псевдоисторические учебники, но этого не вышло, и теперь делают это физически - руками ВСУ.
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.