Запад руками Киева уничтожает свидетельства преступлений, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запад уничтожает свидетельства своих преступлений и поражений руками киевского режима, о чем говорит атака на музей-панораму обороны Севастополя, они уже набили руку на уничтожении исторических памятников на своей территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.