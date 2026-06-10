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МИД прокомментировал вовлеченность Канады в украинский конфликт - РИА Новости, 10.06.2026
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11:08 10.06.2026 (обновлено: 11:09 10.06.2026)
МИД прокомментировал вовлеченность Канады в украинский конфликт

МИД: соглашение по БПЛА говорит о росте вовлеченности Канады в украинский кризис

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадско-украинское соглашение предусматривает производство БПЛА на территории Канады для ВСУ.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это говорит о новом уровне вовлеченности Канады в украинский кризис.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Канадско-украинское соглашение по производству БПЛА на территории Канады говорит о качественно новом уровне вовлеченности страны в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ дипломат обратила внимание на договоренности между Канадой и Украиной о размещении на канадской территории производства БПЛА для ВСУ.
"Канада, как видим, перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис. Отброшены все маски, проявилась вся суть отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны, который стремится всеми способами подпитывать этот самый кровавый конфликт", - сказала она.
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