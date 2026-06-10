МИД прокомментировал вовлеченность Канады в украинский конфликт

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Канадско-украинское соглашение по производству БПЛА на территории Канады говорит о качественно новом уровне вовлеченности страны в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Канада, как видим, перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис. Отброшены все маски, проявилась вся суть отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны, который стремится всеми способами подпитывать этот самый кровавый конфликт", - сказала она.