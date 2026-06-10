В МИД прокомментировали соглашение Канады и Украины по БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФ оставляет за собой право адекватно ответить на решение Канады производить украинские военные беспилотники на своей территории.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующие адреса производств в Канаде будут размещены.
- В конце мая Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в Канаде.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ оставляет за собой право адекватно ответить на решение Канады производить украинские военные беспилотники на своей территории, будет учитывать это обстоятельство в своем военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании", - сказала Захарова.
В конце мая министерство обороны Канады объявило, что Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в североамериканской стране. В рамках соглашения украинская компания Airlogix и канадский разработчик БПЛА Sentinel Research and Development будут совместно производить беспилотные системы на нужды ВСУ.