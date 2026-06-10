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В МИД прокомментировали соглашение Канады и Украины по БПЛА - РИА Новости, 10.06.2026
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11:06 10.06.2026 (обновлено: 11:09 10.06.2026)
В МИД прокомментировали соглашение Канады и Украины по БПЛА

Захарова: РФ имеет право ответить на решение Канады производить БПЛА для Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФ оставляет за собой право адекватно ответить на решение Канады производить украинские военные беспилотники на своей территории.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующие адреса производств в Канаде будут размещены.
  • В конце мая Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в Канаде.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ оставляет за собой право адекватно ответить на решение Канады производить украинские военные беспилотники на своей территории, будет учитывать это обстоятельство в своем военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании", - сказала Захарова.
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Она также пообещала, что РФ обязательно "разместит соответствующие адреса всех этих производств на территории Канады - люди должны знать".
В конце мая министерство обороны Канады объявило, что Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в североамериканской стране. В рамках соглашения украинская компания Airlogix и канадский разработчик БПЛА Sentinel Research and Development будут совместно производить беспилотные системы на нужды ВСУ.
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