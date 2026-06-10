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МИД: "дроновая истерия" в Молдавии связана с переговорами о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.06.2026
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11:04 10.06.2026 (обновлено: 11:13 10.06.2026)

МИД: "дроновая истерия" в Молдавии связана с переговорами о вступлении в ЕС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всплеск антироссийской «дроновой истерии» в Молдавии связан с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
  • Захарова отметила, что Кишинев транслирует сигналы о готовности вступить в ЕС даже ценой потери независимости, суверенитета и национальной идентичности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Всплеск антироссийской "дроновой истерии" в Молдавии связан с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всплеск антироссийской "дроновой истерии" в республике связан с планами открытия в ближайшее время первого переговорного кластера о вступлении Молдавии в Евросоюз и предстоящим 22 июня в Брюсселе вторым саммитом "Молдавия - ЕС", - сказала Захарова на брифинге.
В стремлении показать лояльность брюссельским чиновникам Кишинев продолжает транслировать сигналы о готовности вступить в ЕС даже ценой потери независимости, суверенитета, национальной идентичности, отметила Захарова.
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