Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всплеск антироссийской «дроновой истерии» в Молдавии связан с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
- Захарова отметила, что Кишинев транслирует сигналы о готовности вступить в ЕС даже ценой потери независимости, суверенитета и национальной идентичности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Всплеск антироссийской "дроновой истерии" в Молдавии связан с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В стремлении показать лояльность брюссельским чиновникам Кишинев продолжает транслировать сигналы о готовности вступить в ЕС даже ценой потери независимости, суверенитета, национальной идентичности, отметила Захарова.