Те, кто атаковали панораму в Севастополе, понесут наказание, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе, пожару присвоен 4-й ранг.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Она процитировала слова глава Севастополя, который назвал атаковавших здание музея "варварами" и "нелюдями", которые специально били по тому, что "нам дорого", пытаясь уничтожить "нашу суть".