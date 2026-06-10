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Те, кто атаковали панораму в Севастополе, понесут наказание, заявил МИД - РИА Новости, 10.06.2026
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10:38 10.06.2026 (обновлено: 10:45 10.06.2026)
Те, кто атаковали панораму в Севастополе, понесут наказание, заявил МИД

МИД: атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе, пожару присвоен 4-й ранг.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
МИД назвал атаку ВСУ на здание панорамы Севастополя варварским актом
Вчера, 10:37
"За это за все они будут нести и ответственность", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
Она процитировала слова глава Севастополя, который назвал атаковавших здание музея "варварами" и "нелюдями", которые специально били по тому, что "нам дорого", пытаясь уничтожить "нашу суть".
Директор музея обороны Севастополя — о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" уцелели после атаки
Вчера, 10:24
 
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