Россия готова содействовать решению иранского конфликта, напомнил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия по-прежнему готова содействовать нахождению взаимоприемлемых переговорных развязок вокруг иранского конфликта.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на возвращение ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия по-прежнему готова содействовать нахождению взаимоприемлемых переговорных развязок вокруг иранского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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