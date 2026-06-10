В МИД призвали США и Иран к сдержанности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва призывает США и Иран к сдержанности.
- МИД РФ заявляет о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва призывает США и Иран к сдержанности, а также напоминает о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак. Напоминаем о категорической недопустимости нападений на гражданскую инфраструктуру", - сказала она в ходе брифинга.