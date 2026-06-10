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В МИД призвали США и Иран к сдержанности - РИА Новости, 10.06.2026
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10:25 10.06.2026 (обновлено: 10:40 10.06.2026)
В МИД призвали США и Иран к сдержанности

Захарова: Москва призывает США и Иран к сдержанности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва призывает США и Иран к сдержанности.
  • МИД РФ заявляет о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва призывает США и Иран к сдержанности, а также напоминает о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак. Напоминаем о категорической недопустимости нападений на гражданскую инфраструктуру", - сказала она в ходе брифинга.
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