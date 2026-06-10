Канцлер Германии заявил, что его терпение на исходе из-за СДПГ

БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его терпение по отношению ко входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на исходе на фоне того, что фракция этой партии в бундестаге блокирует закон о будущем инфраструктуры.

Социал-демократы требуют взамен принять закон об укреплении природной инфраструктуры, который на данный момент все еще находится на стадии межведомственного согласования и еще не дошел до кабмина из-за противодействия консервативных политиков. Этот закон призван снизить бюрократию в вопросах реализации экологических проектов. При этом противники указывают на то, что он породит еще большую бюрократию, так как введет для правительства преимущественное право покупки частных земель под восстановление природы, а также потребует перевести систему компенсаций для строительного рынка на выплаты в специальный фонд, что потребует новой системы оценки ущерба, администрирования и контроля.