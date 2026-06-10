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Канцлер Германии заявил, что его терпение на исходе из-за СДПГ - РИА Новости, 10.06.2026
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00:55 10.06.2026
Канцлер Германии заявил, что его терпение на исходе из-за СДПГ

Мерц заявил о потере терпения по отношению к СДПГ из-за закона об инфраструктуре

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц на сессии немецкого парламента в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц на сессии немецкого парламента в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц на сессии немецкого парламента в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его терпение по отношению к Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на исходе.
  • СДПГ блокирует закон о будущем инфраструктуры в бундестаге.
  • Социал-демократы требуют принять закон об укреплении природной инфраструктуры, который пока не одобрен из-за противодействия консервативных политиков.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его терпение по отношению ко входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на исходе на фоне того, что фракция этой партии в бундестаге блокирует закон о будущем инфраструктуры.
"Мое терпение на исходе", - приводит слова Мерца с заседания парламентской группы ХДС/ХСС газета Rheinische Post.
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Закон о будущем инфраструктуры - масштабный законопроект об ускорении, цифровизации и упрощении процедур планирования и согласования для крупных объектов инфраструктуры. Кабмин Германии одобрил его еще в декабре 2025 года, однако с тех пор он находится на обсуждениях в бундестаге, где его продвижение блокирует СДПГ.
Социал-демократы требуют взамен принять закон об укреплении природной инфраструктуры, который на данный момент все еще находится на стадии межведомственного согласования и еще не дошел до кабмина из-за противодействия консервативных политиков. Этот закон призван снизить бюрократию в вопросах реализации экологических проектов. При этом противники указывают на то, что он породит еще большую бюрократию, так как введет для правительства преимущественное право покупки частных земель под восстановление природы, а также потребует перевести систему компенсаций для строительного рынка на выплаты в специальный фонд, что потребует новой системы оценки ущерба, администрирования и контроля.
В мае опрос исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF показал, что практически половина граждан ФРГ придерживается мнения, что правящая коалиция в лице блока ХДС/ХСС и СДПГ уйдет в отставку до следующих парламентских выборов весной 2029 года.
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