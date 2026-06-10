В МЧС рассказали, как долго будет продолжаться сильная жара в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве с 11 по 13 июня сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–32 градуса.
- МЧС России рекомендует быть осторожными, избегать перегрева на солнце, соблюдать требования пожарной безопасности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сильная жара с максимальной температурой воздуха 32 градуса сохранится в Москве еще в последующие три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В период с 11 по 13 июня в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют в связи с жаркой погодой быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем", - заключает ведомство.