В МЧС рассказали, как долго будет продолжаться сильная жара в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сильная жара с максимальной температурой воздуха 32 градуса сохранится в Москве еще в последующие три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Спасатели рекомендуют в связи с жаркой погодой быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.