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В МЧС рассказали, как долго будет продолжаться сильная жара в Москве - РИА Новости, 10.06.2026
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14:10 10.06.2026 (обновлено: 14:11 10.06.2026)
В МЧС рассказали, как долго будет продолжаться сильная жара в Москве

МЧС: сильная жара сохранится в Москве еще в последующие три дня

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве с 11 по 13 июня сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–32 градуса.
  • МЧС России рекомендует быть осторожными, избегать перегрева на солнце, соблюдать требования пожарной безопасности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сильная жара с максимальной температурой воздуха 32 градуса сохранится в Москве еще в последующие три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В период с 11 по 13 июня в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют в связи с жаркой погодой быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем", - заключает ведомство.
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