В Иране заявили, что удары США могут отдалить Тегеран от диалога о мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил, что дальнейшие удары США по Ирану могут привести к дистанцированию Тегерана от переговоров и их срыву.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.

Федахосейн Малеки подчеркнул, что Иран с самого начала хотел переговоров, но процесс был сорван.

ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Дальнейшие удары США по Ирану могут привести к дистанцированию Тегерана от переговоров с США об окончании конфликта и их срыву, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.

"Из-за действий США и поведения (израильского - ред.) режима, мы дистанцируемся от переговоров... Если Соединённые Штаты продолжат свои операции, Иран ещё больше отдалится от стола переговоров, точно так же, как это произошло и сейчас. Поэтому существует вероятность, что переговоры сорвутся", - сказал парламентарий, комментируя новый обмен ударами между США и Ираном.

Малеки подчеркнул, что США продолжают следовать линии, в соответствии с которой спорадически продолжают военные действия против Ирана операции, а с другой - остаются за столом переговоров.

"Иран с самого начала хотел переговоров, и мы смогли выйти на более продвинутые этапы и даже были на пороге (выработки) меморандума, однако вновь этот процесс был сорван", - отметил депутат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.