В Иране заявили, что удары США могут отдалить Тегеран от диалога о мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил, что дальнейшие удары США по Ирану могут привести к дистанцированию Тегерана от переговоров и их срыву.
- Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.
- Федахосейн Малеки подчеркнул, что Иран с самого начала хотел переговоров, но процесс был сорван.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Дальнейшие удары США по Ирану могут привести к дистанцированию Тегерана от переговоров с США об окончании конфликта и их срыву, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
"Из-за действий США и поведения (израильского - ред.) режима, мы дистанцируемся от переговоров... Если Соединённые Штаты продолжат свои операции, Иран ещё больше отдалится от стола переговоров, точно так же, как это произошло и сейчас. Поэтому существует вероятность, что переговоры сорвутся", - сказал парламентарий, комментируя новый обмен ударами между США и Ираном.
Малеки подчеркнул, что США продолжают следовать линии, в соответствии с которой спорадически продолжают военные действия против Ирана операции, а с другой - остаются за столом переговоров.
"Иран с самого начала хотел переговоров, и мы смогли выйти на более продвинутые этапы и даже были на пороге (выработки) меморандума, однако вновь этот процесс был сорван", - отметил депутат.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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