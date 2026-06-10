Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что удары США могут отдалить Тегеран от диалога о мире - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 10.06.2026
В Иране заявили, что удары США могут отдалить Тегеран от диалога о мире

Малеки: новые удары США по Ирану могут отдалить страны от диалога о мире

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил, что дальнейшие удары США по Ирану могут привести к дистанцированию Тегерана от переговоров и их срыву.
  • Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.
  • Федахосейн Малеки подчеркнул, что Иран с самого начала хотел переговоров, но процесс был сорван.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Дальнейшие удары США по Ирану могут привести к дистанцированию Тегерана от переговоров с США об окончании конфликта и их срыву, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Иран настроен отвечать на удары США, заявил депутат Малеки
Вчера, 14:07
"Из-за действий США и поведения (израильского - ред.) режима, мы дистанцируемся от переговоров... Если Соединённые Штаты продолжат свои операции, Иран ещё больше отдалится от стола переговоров, точно так же, как это произошло и сейчас. Поэтому существует вероятность, что переговоры сорвутся", - сказал парламентарий, комментируя новый обмен ударами между США и Ираном.
Малеки подчеркнул, что США продолжают следовать линии, в соответствии с которой спорадически продолжают военные действия против Ирана операции, а с другой - остаются за столом переговоров.
"Иран с самого начала хотел переговоров, и мы смогли выйти на более продвинутые этапы и даже были на пороге (выработки) меморандума, однако вновь этот процесс был сорван", - отметил депутат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Удар Ирана по США вызвал панику на Западе
Вчера, 10:16
 
В миреИранТегеран (город)СШАВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала